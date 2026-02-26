Чистая прибыль Сбербанка в 2025 году достигла 1,7 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 г. по МСФО выросла на 7,9% по сравнению с 2024 г. и достигла 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. За IV квартал прошлого года показатель возрос на 12,9% год к году и составил 399 млрд руб. при рентабельности капитала 19,9%.