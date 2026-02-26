Чистая прибыль Сбербанка в 2025 году достигла 1,7 трлн рублей
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 г. по МСФО выросла на 7,9% по сравнению с 2024 г. и достигла 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. За IV квартал прошлого года показатель возрос на 12,9% год к году и составил 399 млрд руб. при рентабельности капитала 19,9%.
Портфель корпоративных клиентов за прошлый год увеличился на 15,4% и превысил 31,2 трлн руб. Розничный портфель возрос на 6% до 19,2 трлн руб. Средства частных клиентов выросли на 22,1% и достигли 33,5 трлн руб. Число розничных клиентов показало рост на 0,2 млн за IV квартал 2025 г. и на 0,8 млн за прошлый год до 110,7 млн человек.
Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. За квартал показатель вырос на 19,9% до 988,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за 2025 г. сократились на 1,1% и составили 833,7 млрд руб. За IV квартал они снизились на 5,2% до 219 млрд руб.
Операционный доход до резервов по итогам года возрос на 16,6% и достиг 4,09 трлн руб., за квартал – на 14,4% до 1,01 трлн руб. Операционные расходы в 2025 г. выросли на 16,5% и составили 1,2 трлн руб. В IV квартале показатель увеличился на 21,4% до 373,8 млрд руб.
25 февраля президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что общая сумма поступлений в бюджет России от группы превысила 1,3 трлн руб. за 2025 г. В частности, «Сбер» заплатил 543,3 млрд руб. налога на прибыль. С учетом остальных налоговых статей и страховых взносов совокупные выплаты группы составили более 948 млрд руб.
В прошлом году группа выплатила акционерам 786,9 млрд руб. дивидендов. Это рекорд в истории компании. Половина из них была направлена в казну государства как основного акционера в лице Минфина.