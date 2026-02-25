Греф: поступления от Сбера в бюджет РФ превысила 1,3 трлн рублей в 2025 году
Общая сумма поступлений в бюджет страны от группы Сбер превысила 1,3 трлн руб. за 2025 г. Об этом сообщил журналистам президент, председатель правления Сбера Герман Греф накануне раскрытия отчетности за 2025 г. по МСФО.
По итогам 2025 г. группа Сбер заплатила 543,3 млрд руб. налога на прибыль, сообщил Греф. По его словам, с учетом остальных налоговых статей и страховых взносов совокупные выплаты группы составили более 948 млрд руб.
В 2025 г. Сбер выплатил акционерам 786,9 млрд руб. дивидендов, что стало рекордом в истории компании. Половина из них была направлена в казну государства, как основного акционера в лице Минфина.
В январе Сбербанк обнародовал финрезультаты по РСБУ по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка за предыдущий год увеличилась на 8,4% к 2024 г. и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год выросли на 17,7% до 3,1 трлн руб. Чистые комиссионные доходы упали на 2,6% до 726,8 млрд руб.