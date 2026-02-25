Греф: поступления от Сбера в бюджет РФ превысила 1,3 трлн рублей в 2025 году

В январе Сбербанк обнародовал финрезультаты по РСБУ по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка за предыдущий год увеличилась на 8,4% к 2024 г. и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год выросли на 17,7% до 3,1 трлн руб. Чистые комиссионные доходы упали на 2,6% до 726,8 млрд руб.