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Набсовет Сбербанка предложил выплатить рекордные за всю историю дивиденды

Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка предлагает направить на дивиденды 850,2 млрд руб. за 2025 г., объявил зампред правления банка Тарас Скворцов в ходе годового собрания акционеров. Это рекордный объем выплат в истории банка.

Выплата составит 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Определение получателей назначено на 20 июля.

По итогам 2025 г. Сбербанка заработал 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. Операционный доход до резервов по итогам года возрос на 16,6% и достиг 4,09 трлн руб.

В I квартале 2026 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 16,5% и достигла 507,9 млрд руб. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% (за счет ипотечного кредитования).

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