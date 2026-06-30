Набсовет Сбербанка предложил выплатить рекордные за всю историю дивиденды
Наблюдательный совет Сбербанка предлагает направить на дивиденды 850,2 млрд руб. за 2025 г., объявил зампред правления банка Тарас Скворцов в ходе годового собрания акционеров. Это рекордный объем выплат в истории банка.
Выплата составит 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Определение получателей назначено на 20 июля.
По итогам 2025 г. Сбербанка заработал 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. Операционный доход до резервов по итогам года возрос на 16,6% и достиг 4,09 трлн руб.
В I квартале 2026 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 16,5% и достигла 507,9 млрд руб. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% (за счет ипотечного кредитования).