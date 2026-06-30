Набсовет Сбербанка предложил выплатить рекордные за всю историю дивиденды

По итогам 2025 г. Сбербанка заработал 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. Операционный доход до резервов по итогам года возрос на 16,6% и достиг 4,09 трлн руб.