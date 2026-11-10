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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершил день уверенным падением

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 10 ноября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,18% и составил 2444,01. Индекс РТС снизился на 0,93% и составил 932,68.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 77,49 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • ГК «Самолет» – 6,74 млрд руб. (цена 299,70 руб.)

  • «Т-технологии» – 6,22 млрд руб. (цена 275,62 руб.)

  • «Газпром» – 4,55 млрд руб. (цена 112,62 руб.)

  • Сбербанк АО – 4,37 млрд руб. (цена 292,63 руб.)

  • «Магнит» – 4,35 млрд руб. (цена 1995,50 руб.)

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