Российский рынок акций завершил день уверенным падением
По состоянию на 19:00 мск 10 ноября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,18% и составил 2444,01. Индекс РТС снизился на 0,93% и составил 932,68.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Группа «Позитив» – 1337,40 руб. (+2,56%)
ГК «Базис» – 148,58 руб. (+2,15%)
«Норникель» – 119,02 руб. (+1,90%)
«Т-технологии» – 275,62 руб. (+1,43%)
ВИ.ру – 90,27 руб. (+1,23%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 15,15 руб. (-10,09%)
ГК «Самолет» – 299,70 руб. (-8,55%)
Холдинг ВУШ – 38,70 руб. (-7,12%)
«М.Видео» – 51,70 руб. (-6,42%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,37 руб. (-4,08%)
Общий объем торгов составил 77,49 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: