X5 планирует разместить облигации на 22 млрд рублей

Чистая прибыль Х5 за девять месяцев по МСФО составила 63,8 млрд руб., что на 16,5% меньше год к году. Результат за III квартал, напротив, показал рост на 3,8% и составил 29,3 млрд руб. Выручка группы с начала года увеличилась на 11,4% до 3,8 трлн руб., а за квартал – на 13% до 1,3 трлн руб. В частности, за девять месяцев «Пятерочка» заработала 2,9 трлн руб. (+9,4% год к году), «Перекресток» – 413,3 млрд руб. (+7,1%), а «Чижик» – 391,2 млрд руб. (+31,4%).