X5 планирует разместить облигации на 22 млрд рублей
По его словам, ставка купона будет привязана к ключевой ставке Банка России с дополнительной премией в 130 базисных пунктов.
10 ноября компания собирала заявки на приобретение десятилетних облигаций серии 003P-24. Выпуск предусматривает оферту через два года и ежемесячную выплату купонов. Изначально планируемый объем размещения составлял не менее 10 млрд руб.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 13 ноября. Эмитентом выступает ООО «ИКС 5 Финанс», поручителем – ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
6 ноября совет директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 г. в размере 204 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды планируется выплатить в денежной форме. Источником выплат станут чистая прибыль компании за девять месяцев 2026 г., а также часть нераспределенной прибыли за 2019 и 2020 гг.
Чистая прибыль Х5 за девять месяцев по МСФО составила 63,8 млрд руб., что на 16,5% меньше год к году. Результат за III квартал, напротив, показал рост на 3,8% и составил 29,3 млрд руб. Выручка группы с начала года увеличилась на 11,4% до 3,8 трлн руб., а за квартал – на 13% до 1,3 трлн руб. В частности, за девять месяцев «Пятерочка» заработала 2,9 трлн руб. (+9,4% год к году), «Перекресток» – 413,3 млрд руб. (+7,1%), а «Чижик» – 391,2 млрд руб. (+31,4%).