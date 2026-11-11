Итоги торгов на Мосбирже 11 ноября

В четверг будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США за октябрь. Квартальные отчеты раскроют Cisco, Merck, Nebius NV. На российском рынке Сбербанк проведет День инвестора, где расскажет о новой стратегии компании до 2029 г. Кроме того, отчетность по МСФО за девять месяцев может представить «Ростелеком».