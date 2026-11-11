Итоги торгов на Мосбирже 11 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 11 ноябряПерспектива продолжения мирных переговоров по Украине поддержала рублевые активы
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 11 ноября, вырос на 1,87% до 2490,01 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 1,73% и составил 948,94 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Интер РАО» (+3,79%), «Газпрома» (+3,68%), «Аэрофлота» (+2,96%), Московской биржи (+2,73%) и АФК «Система» (+2,66%). В аутсайдерах оказались бумаги «Циана» (-1,27%), «Ростелекома» (-1,1%), ВТБ (-0,16%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,06%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 4 коп. до 12,38 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,66 руб. (+0,11 руб.). Официальный курс евро составил 92,7 руб. (+0,3 руб.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,82% до $94,07/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,62% до $88,29/барр.
В первой половине дня рынок акций снижался, но ближе к вечеру вышел в хороший плюс, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Ценовая конъюнктура в сырьевых товарах улучшилась, нефть и большинство металлов пошли в отскок, отмечает он.
Двухдневные переговоры в Абу-Даби в формате РФ – США – Украина завершились. Значимой конкретики, кроме договоренности об обмене пленными, по итогам не последовало, указывает Смирнов. Но оптимизм поддержали сообщения о том, что уже 12 ноября американские переговорщики отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, добавляет аналитик.
Перспектива продолжения мирных переговоров и анонс скорой встречи американских переговорщиков с Путиным поддержали рублевые активы, говорит Смирнов. В курс сейчас закладываются высокие котировки нефти сентября – октября, поэтому рубль способен организовывать контратаки, рассуждает эксперт. Высокая ключевая ставка, которая вряд ли изменится до I квартала 2027 г., тоже системно поддерживает рубль, добавляет он. По прогнозам БКС, разнонаправленные движения в области 81–83 руб./$ и 12,2–12,4 руб./юань в ближайшие дни продолжатся.
В четверг будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США за октябрь. Квартальные отчеты раскроют Cisco, Merck, Nebius NV. На российском рынке Сбербанк проведет День инвестора, где расскажет о новой стратегии компании до 2029 г. Кроме того, отчетность по МСФО за девять месяцев может представить «Ростелеком».
Мосбиржа с четверга расширит число торгующихся вечных фьючерсов на фиксинги на глобальные активы, станут доступны контракты на акции IТ- и облачных сервисов, в том числе ServiceNow (NOWF), Adobe (ADBEF), Reddit (RDDTF) и др. Банк России выпустит «Мониторинг отраслевых финансовых потоков». Индекс Мосбиржи, вероятно, сохранится в пределах 2400–2500 пунктов, оценивает Смирнов. Но при позитивном новостном фоне возможны попытки закрепления бенчмарка над верхней границей, добавляет он.