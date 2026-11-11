Утренний звон по рынку акций 11 ноября

ГК «Базис» опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2026 г. Выручка компании увеличилась на 29% год к году и достигла 4,46 млрд руб., при этом в третьем квартале рост составил 27%. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 28% до 1,3 млрд рублей, а в июле-сентябре этот показатель прибавил 43%.