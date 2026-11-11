Утренний звон по рынку акций 11 ноября

Утренний звон по рынку акций 11 ноябряБиржа перешла в режим ожидания
Торги на российском рынке акций в среду начались умеренным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,49% и составил 2456,17. Индекс РТС вырос на 0,49% и составил 937,32
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в широком диапазоне 2400-2500 пунктов с попытками удержаться выше 2440.
Без хороших идей для роста
10 ноября рынок акций завершил основную сессию снижением. Индекс Мосбиржи опустился до 2444,28 пункта (-1,17%). Индекс РТС упал до 932,79 пункта (-0,92%).
Главным событием дня стало начало двухдневных трехсторонних переговоров «Россия-США-Украина» в ОАЭ. Однако первый день не принес оптимистичных сигналов, и инвесторы заняли выжидательную позицию. Отсутствие прогресса по украинскому урегулированию лишило рынок ключевого драйвера для роста, который поддерживал его в предыдущие недели.
Фундаментальное давление на рынок продолжает оказывать снижение нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent на закрытие подешевел более чем на 2%, до $92,86 за баррель, а в течение торгов падал ниже $90.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Группа Позитив» – 1337,40 руб. (+2,56%),
«Норникель» – 119,02 руб. (+1,90%),
«Т-Технологии» – 275,62 руб. (+1,43%),
«Магнит» – 2003 руб. (+1,26%).
Аутсайдерами были
ГК «Самолет» – 299,70 руб. (-8,55%),
«Татнефть» ао – 581,6 руб. (-3,18%),
«Полюс» – 1109 руб. (-3,08%),
VK – 221 руб. (-3,11%).
Отчет «Т-Технологий»: видимый потенциал для роста
«Т-Технологии» опубликовали отчетность по МСФО за девять месяцев 2026 г. Выручка группы составила 1210,7 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Чистая прибыль выросла на 14,5% – до 137,9 млрд руб. против 120,4 млрд руб. годом ранее.
Основным драйвером прибыли остается сегмент «Розничное финансирование», принесший 160,5 млрд руб. прибыли до налогообложения и 168,9 млрд руб. скорректированной EBITDA. Сегмент B2B показал прибыль 56,6 млрд руб., накопительные и инвестиционные услуги – 35,8 млрд руб.
Повседневные сервисы и новые направления остались убыточными (-4,2 млрд и -11,2 млрд руб. соответственно), что в целом соответствует стратегии инвестирования в рост. Кредитный портфель вырос на 18,5% с начала года – до 3,76 трлн руб., при этом отчисления в резервы под ожидаемые кредитные убытки увеличились незначительно (до 133,1 млрд руб.), что указывает на стабильное качество портфеля.
Несмотря на сохранение санкционного давления на «Т-Банк», группа поддерживает достаточность капитала (CET1 – 12,1%) и ликвидность. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14% в июле 2026 года способствовало сокращению процентных расходов (366,7 млрд руб. против 419,9 млрд руб. годом ранее), что положительно отразилось на марже.
В целом отчетность «Т-Технологий» выглядит сильной, отмечают аналитики: компания демонстрирует двузначный рост прибыли, опережающий выручку, и уверенно диверсифицирует бизнес. Основные риски связаны с оттоком средств клиентов и ростом операционных расходов. Однако на фоне продолжающегося масштабирования экосистемы и интеграции новых активов («Авто.ру», «Точка») группа сохраняет потенциал для дальнейшего роста капитализации, полагают эксперты .
Отчет «Базиса»: бизнес показывает силу
ГК «Базис» опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2026 г. Выручка компании увеличилась на 29% год к году и достигла 4,46 млрд руб., при этом в третьем квартале рост составил 27%. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 28% до 1,3 млрд рублей, а в июле-сентябре этот показатель прибавил 43%.
Операционная эффективность также улучшилась: скорректированная чистая прибыль (NIC) выросла на 52% до 1,34 млрд руб., а ее рентабельность достигла 30,1%. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации и нематериальных активов) вырос на 32% до 2,46 млрд руб. при рентабельности 55%, причем в третьем квартале рентабельность OIBDA составила внушительные 66,2%. Основным драйвером роста остаются продажи лицензий и подписок, которые увеличились на 26% до 3,94 млрд руб., а выручка от продаж флагманских продуктов выросла на 39%.
Отдельного внимания заслуживает динамика денежного потока: в третьем квартале FCF вырос на 951 млн руб и составил 771 млн руб. Однако по итогам девяти месяцев показатель остался отрицательным (минус 380 млн руб.), что компания связывает с изменением графика поступления платежей и выплатой дивидендов.
Менеджмент подтвердил прогноз на 2026 г., ожидая роста выручки на 30–40% при рентабельности OIBDA около 60%. Генеральный директор Давид Мартиросов отметил устойчивый спрос на продукты компании, обусловленный развитием искусственного интеллекта и импортозамещением, а также анонсировал выход нескольких новых продуктов до конца года.
Что день грядущий нам готовит
Рынок, как отмечают аналитики, находится в «режиме ожидания». итоги первого дня переговоров в Абу-Даби по первым оценкам оказались конструктивными, но без конкретных договоренностей. Госсекретарь США Марко Рубио назвал их продуктивными, а президент Украины Зеленский – конструктивными и содержательными. Сам факт продолжения диалога – позитивный сигнал для рынка, хотя конкретики пока нет.
Нефть под давлением – главный фундаментальный негатив. Brent торгуется около $90–92 за баррель, отступив от октябрьских пиков. EIA повысила прогноз средней цены на 2026 г. до $97, но текущие спотовые цены значительно ниже. Все это оказывает давление на ключевые сырьевые бумаги в российском индексе.
Пока индекс остается выше 2420-2400, отмечают аналитики, стратегическое преимущество сохраняется за покупателями. Но для движения к 2480–2500 потребуется либо реальный прогресс на переговорах, либо стабилизация нефти выше $95. При пробое зоны поддержки вероятен уход ниже 2400. Ключевой вопрос дня – принесут ли переговоры в Абу-Даби что-то большее, чем «конструктивный» обмен мнениями.