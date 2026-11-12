Акции Nvidia упали на 10% после отставки Дженсена Хуанга

Отставка Хуанга произошла после появления информации о его супруженской измене с бывшим руководителем Megaspeed Элис Хуанг, которую США могут подозревать в сотрудничестве с китайской разведкой. Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье, а совет директоров также выразил доверие гендиректору. В Nvidia заявили, что пока не видят оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными.