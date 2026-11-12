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Акции Nvidia упали на 10% после отставки Дженсена Хуанга

Максим Цуланов
RITCHIE B. TONGO / TASS
RITCHIE B. TONGO / TASS

Стоимость котировок Nvidia снижалась более чем на 10% после объявления об отставке Дженсена Хуанга с постов президента компании, генерального директора и члена совета директоров. Это следует из данных биржи Nasdaq.

На предрыночных торгах на NasdaqGS акции NVIDIA падали на 10,49% до $155,51.

Nvidia объявила об отставке гендиректора Хуанга днем 12 ноября. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

Отставка Хуанга произошла после появления информации о его супруженской измене с бывшим руководителем Megaspeed Элис Хуанг, которую США могут подозревать в сотрудничестве с китайской разведкой. Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье, а совет директоров также выразил доверие гендиректору. В Nvidia заявили, что пока не видят оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными.

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