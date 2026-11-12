Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,403+0,2%RGSS0,181+0,33%VEON-RX89,5+1,7%IMOEX2 483,14-0,28%RTSI946,32-0,28%RGBI111,93+0,06%RGBITR778,57+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«М.Видео» завершило допэмиссию акций на 24,95 млрд рублей

Анна Виноградова

«М.Видео» завершило размещение дополнительных акций по закрытой подписке на общую сумму 24,95 млрд руб. Компания разместила все 500 млн обыкновенных акций по цене 49,90 руб. за бумагу, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации.

Размещение началось 8 октября и завершилось 11 ноября. Доля фактически размещенных акций составила 100% от запланированного объема. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 10 руб. Оплата проводилась в безналичной форме в рублях. Условия допэмиссии допускали зачет денежных требований к компании.

Допэмиссия стала заключительным этапом ранее объявленного дофинансирования «М.Видео». Средства предназначены для развития бизнеса и реализации стратегии трансформации ритейлера в мультикатегорийный маркетплейс. Дополнительный выпуск акций был зарегистрирован Банком России 12 августа.

Читайте также:«М.видео» привлекло кредит на 17,5 млрд рублей

13 октября ритейлер сообщил об увеличении оборота маркетплейса за девять месяцев 2026 г. на 202% в годовом выражении до 22,8 млрд руб. Ассортимент площадки вырос в семь раз до 1 млн товарных позиций.

5 ноября акции «М.Видео» подорожали на пике торгов на 41,63% до 64,3 руб. за бумагу. На фоне резкого роста котировок Московская биржа провела дискретный аукцион.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её