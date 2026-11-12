«М.Видео» завершило допэмиссию акций на 24,95 млрд рублей
Размещение началось 8 октября и завершилось 11 ноября. Доля фактически размещенных акций составила 100% от запланированного объема. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 10 руб. Оплата проводилась в безналичной форме в рублях. Условия допэмиссии допускали зачет денежных требований к компании.
Допэмиссия стала заключительным этапом ранее объявленного дофинансирования «М.Видео». Средства предназначены для развития бизнеса и реализации стратегии трансформации ритейлера в мультикатегорийный маркетплейс. Дополнительный выпуск акций был зарегистрирован Банком России 12 августа.
13 октября ритейлер сообщил об увеличении оборота маркетплейса за девять месяцев 2026 г. на 202% в годовом выражении до 22,8 млрд руб. Ассортимент площадки вырос в семь раз до 1 млн товарных позиций.
5 ноября акции «М.Видео» подорожали на пике торгов на 41,63% до 64,3 руб. за бумагу. На фоне резкого роста котировок Московская биржа провела дискретный аукцион.