Оборот маркетплейса «М.видео» за девять месяцев вырос на 202% год к году

В категории детских товаров оборот вырос чуть больше чем в семь раз, товаров для сада и дачи увеличился почти в пять с половиной раза, товаров для спорта и отдыха – в пять раз, сантехники и товаров для строительства и ремонта – в четыре раза, а товаров для дома – в три.