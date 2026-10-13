Оборот маркетплейса «М.видео» за девять месяцев вырос на 202% год к году
ПАО «М.видео» в период с января по сентябрь нарастило оборот своего маркетплейса до 22,8 млрд руб., что на 202% больше год к году. Ассортимент достиг 1 млн SKU, увеличившись в семь раз, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
После расширения категорий товаров к маркетплейсу подключились уже 15 000 селлеров. Больше всего развиваются продажи мебели. Оборот в этой категории за девять месяцев вырос в 15,5 раза. Продажи одежды и товаров для животных увеличились в девять с половиной раз, товаров для хобби и творчества, а также товаров для красоты – в восемь раз.
В категории детских товаров оборот вырос чуть больше чем в семь раз, товаров для сада и дачи увеличился почти в пять с половиной раза, товаров для спорта и отдыха – в пять раз, сантехники и товаров для строительства и ремонта – в четыре раза, а товаров для дома – в три.
Традиционный для «М.видео» оборот цифровой техники по 3P-модели маркетплейса вырос в шесть раз. Продажи электроники увеличились почти в три с половиной раза, а мелкой бытовой техники – чуть больше, чем в три раза. Крупная бытовая техника осталась крупнейшей категорией по обороту, ее продажи выросли более чем вдвое.
В «М.видео» отметили, что покупатели хотят видеть на платформе более широкий выбор товаров. Наибольший интерес вызывают товары для авто и для дома и сада. В компании заявили, что эти запросы подтверждают, что «М.видео» необходимо продолжать развитие площадки как мультикатегорийной.
9 сентября «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Infoline-аналитика» писали, что объединенная компания «М.видео-Эльдорадо» по итогам II квартала 2026 г. не попала в десятку крупнейших ритейлеров России. Там напоминают, что тремя месяцами ранее она занимала 10-ю строчку в рейтинге, а в 2025 г. – девятую. Пересмотр позиции компании связан со снижением ее выручки в апреле – июле на 40% год к году до 47 млрд руб.