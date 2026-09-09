«М.видео-Эльдорадо» выбыла из десятки крупнейших российских ритейлеров

Кроме того, по словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за изменения модели работы ритейлера его дополнительно оценивали не только по выручке, но и по показателю GMV (т. е. по совокупному объему продаж товаров и услуг на торговой площадке) без учета НДС. С учетом последнего он занял 12-е место среди торговых сетей или 15-е, если включать в рейтинг еще и три крупнейших маркетплейса (Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет»), объясняет эксперт.