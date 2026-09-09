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Главная / Бизнес /

«М.видео-Эльдорадо» выбыла из десятки крупнейших российских ритейлеров

Это связано с тем, что компания стала работать как маркетплейс
Линда Журавлева
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объединенная компания «М.видео-Эльдорадо» по итогам II квартала 2026 г. не попала в десятку крупнейших ритейлеров России. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией «Infoline-аналитика». Там напоминают, что тремя месяцами ранее она занимала 10-ю строчку в рейтинге, а в 2025 г. – девятую. Пересмотр позиции компании связан со снижением ее выручки в апреле – июле на 40% год к году до 47 млрд руб., говорится в документе.

Кроме того, по словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за изменения модели работы ритейлера его дополнительно оценивали не только по выручке, но и по показателю GMV (т. е. по совокупному объему продаж товаров и услуг на торговой площадке) без учета НДС. С учетом последнего он занял 12-е место среди торговых сетей или 15-е, если включать в рейтинг еще и три крупнейших маркетплейса (Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет»), объясняет эксперт.

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