«М.видео-Эльдорадо» выбыла из десятки крупнейших российских ритейлеров

«М.видео-Эльдорадо» выбыла из десятки крупнейших российских ритейлеровЭто связано с тем, что компания стала работать как маркетплейс
Объединенная компания «М.видео-Эльдорадо» по итогам II квартала 2026 г. не попала в десятку крупнейших ритейлеров России. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией «Infoline-аналитика». Там напоминают, что тремя месяцами ранее она занимала 10-ю строчку в рейтинге, а в 2025 г. – девятую. Пересмотр позиции компании связан со снижением ее выручки в апреле – июле на 40% год к году до 47 млрд руб., говорится в документе.
Кроме того, по словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за изменения модели работы ритейлера его дополнительно оценивали не только по выручке, но и по показателю GMV (т. е. по совокупному объему продаж товаров и услуг на торговой площадке) без учета НДС. С учетом последнего он занял 12-е место среди торговых сетей или 15-е, если включать в рейтинг еще и три крупнейших маркетплейса (Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет»), объясняет эксперт.