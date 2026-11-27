«РИА Новости»: смена акционеров «Циана» будет промежуточным этапом перед продажей
Смена ключевых акционеров платформы «Циан» может стать промежуточным этапом перед дальнейшей продажей бизнеса «Т-технологиям». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных аналитиков фондового рынка.
Основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин обратил внимание, что пакеты акций были приобретены таким образом, чтобы не превысить порог в 30%, после которого возникает обязанность выставить оферту. Эксперт считает, что формат сделки указывает на то, что она стала промежуточным звеном с целью сбора пакетов для дальнейшей продажи по оферте «Т-технологиям».
«Раньше был понятный якорный акционер Elbrus Capital вместе с основателями. Теперь вместо него два-три крупных финансовых игрока, у каждого около 20%, и ни у кого нет контроля. Такая конфигурация похожа на переходную», – сказал член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев.
Сделка может быть «прагматичным выходом» прежних акционеров, которые предпочли зафиксировать денежный результат сейчас, а не нести риски, связанные со сроками и возможным срывом оферты «Т-технологий», добавил аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Принятие решений по предполагаемой сделке о продаже может замедлиться из-за того, что смена основных акционеров превращает «Циан» в компанию с распыленным капиталом и конкурирующими центрами влияния, заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Накануне стало известно, что «Циан» сменил основных акционеров – структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова продали принадлежавшие им пакеты акций компании. В общей сложности было реализовано чуть более 52% голосующих акций компании. РБК писал, что ни один из новых владельцев не получил долю более 30%.
24 ноября «Т-технологии» направили «Циану» оферту на выкуп до 100% акций. За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб. Сейчас ни у «Т-технологий», ни у их аффилированных лиц акций «Циана» нет. Минимум группа готова купить 38 835 246 акций, это 50% капитала. Если заявок окажется меньше, обязанности покупать бумаги у группы не возникнет. «Циан» сообщил, что заявки принимаются до 22 февраля 2027 г. включительно.