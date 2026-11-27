24 ноября «Т-технологии» направили «Циану» оферту на выкуп до 100% акций. За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб. Сейчас ни у «Т-технологий», ни у их аффилированных лиц акций «Циана» нет. Минимум группа готова купить 38 835 246 акций, это 50% капитала. Если заявок окажется меньше, обязанности покупать бумаги у группы не возникнет. «Циан» сообщил, что заявки принимаются до 22 февраля 2027 г. включительно.