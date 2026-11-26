Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank. Об этом пишет «РИА Новости».
Речь о деле, возбужденном по заявлению частного инвестора Ильи Петрова. Суд удовлетворил ходатайство бельгийского банка. Неисполненные обязательства должника перед заявителем превышают 2,5 млн руб.
13 ноября глава Euroclear Bank Валери Урбен заявляла Le Soir, что перевод размещенных в Euroclear российских активов в Евросоюз (ЕС) или другой механизм содержит в себе риски для бельгийского депозитария – вплоть до банкротства. Она напомнила, что первоначально Банк России (ЦБ РФ) инвестировал свои валютные резервы в иностранные ценные бумаги, размещенные в Euroclear. Обычно, когда клиент держит бумаги в депозитарии, они не являются частью баланса Euroclear, остаются собственностью клиента и не влияют на отчетность структуры.