13 ноября глава Euroclear Bank Валери Урбен заявляла Le Soir, что перевод размещенных в Euroclear российских активов в Евросоюз (ЕС) или другой механизм содержит в себе риски для бельгийского депозитария – вплоть до банкротства. Она напомнила, что первоначально Банк России (ЦБ РФ) инвестировал свои валютные резервы в иностранные ценные бумаги, размещенные в Euroclear. Обычно, когда клиент держит бумаги в депозитарии, они не являются частью баланса Euroclear, остаются собственностью клиента и не влияют на отчетность структуры.