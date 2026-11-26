Акции ЛСР выросли на 11% на новостях о делистинге
Акции ЛСР в моменте подорожали на 12,4% и составили 823 руб. Ценные бумаги начали дорожать, несмотря на объявленные планы по делистингу.
По состоянию на 13:25 мск акции торгуются на Мосбирже по 807,4 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего торгового дня составляет 10,27%.
24 ноября совет директоров ЛСР принял решение прекратить публичный статус группы и провести делистинг акций. Решение будет вынесено на собрание акционеров. Если его примут, то компания обратится в Мосбиржу и «СПБ биржу» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Цена оферты составит 710,2 руб. на акцию. Выкуп акций запланирован на период с 12 февраля по 15 марта 2027 г. На это компания направит не более 10% стоимости чистых активов.