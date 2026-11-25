Whoosh нарастил EBITDA на 10% за девять месяцев
Показатель EBITDA компании «Вуш холдинг» (кикшеринг Whoosh) за девять месяцев вырос на 10% до 4,07 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 37,3%, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Выручка группы по МСФО увеличилась на 1% год к году до 10,9 млрд руб., при этом парк сократился на 5%. Выручка кикшеринга в странах Латинской Америки выросла на 23% и составила 1,59 млрд руб. Чистый убыток компании снизился на 18% – с 1,16 млрд до 957 млн руб.
Свободный денежный поток увеличился на 2,54 млрд руб. и составил 1,35 млрд руб. против отрицательных 1,19 млрд руб. годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября 2026 г. составило 3,05х.
Общее количество поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) за девять месяцев снизилось на 5%. Поездки в странах Латинской Америки выросли на 25%.
По состоянию на 10:50 мск акции «Вуш холдинга» выросли на 3,17% к закрытию предыдущего дня и составили 35,45 руб. За неделю их стоимость упала на 10,74%.
В октябре компания прогнозировала, что по итогам года получит выручку на уровне 13 млрд руб. и EBITDA 4,3 млрд руб. при рентабельности 33%. В «Вуш холдинге» сохраняют целевой ориентир отношения чистого долга к EBITDA ниже 3х по итогам года.