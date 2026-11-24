5 ноября заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банки-кредиторы «Самолета» достигли принципиальной договоренности о комплексной программе улучшения финансового положения компании. По его словам, программа будет учитывать интересы банков-кредиторов, держателей облигаций и акционеров. Детали должны раскрыть до конца 2026 г.