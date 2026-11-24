АКРА присвоило статус «под наблюдением» группе компаний «Самолет»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитному рейтингу ГК «Самолет» и выпускам его облигаций статус «под наблюдением». Об этом сообщается на сайте агентства.
Решение обусловлено тем, что окончательные условия реструктуризации корпоративного долга группы так и не были опубликованы. Кредитный рейтинг «Самолета» продолжает действовать на уровне BBB(RU), прогноз «негативный».
5 ноября заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банки-кредиторы «Самолета» достигли принципиальной договоренности о комплексной программе улучшения финансового положения компании. По его словам, программа будет учитывать интересы банков-кредиторов, держателей облигаций и акционеров. Детали должны раскрыть до конца 2026 г.
8 октября Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг «Самолета» и его облигаций до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный». Ухудшилась оценка финансового профиля «Самолета», в том числе оценка долговой нагрузки покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности.