Выручка группы «Акрон» за девять месяцев по МСФО выросла на 5%
Выручка ПАО «Акрон» за девять месяцев по МСФО выросла на 5% год к году и составила 187 млрд руб. В долларовом эквиваленте показатель вырос на 14% до $2,39 млрд. Финансовая отчетность опубликована на сайте группы.
Чистая прибыль увеличилась на 17% до 43,01 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 16% до 82,98 млрд руб. по сравнению с результатом за девять месяцев 2025 г. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 40 до 44%.
Чистый долг за девять месяцев вырос на 25,4% до 144,25 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM EBITDA за отчетный период увеличился с 1,25х до 1,40х.
Объем производства основной продукции составил 6,3 млн т, что на 8% ниже результата за девять месяцев прошлого года. Объем продаж основной продукции вышел на 6,15 млн т, на 11% ниже год к году.
«Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей сырья для него. Среди ключевых компаний, входящих в группу, – предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»), в Мурманской области (АО «СЗФК»).