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АКРА понизило кредитный рейтинг «Самолета» до BBB(RU)

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг группы компаний «Самолет» и ее облигаций до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный». Об этом сообщается на сайте агентства.

Ухудшилась оценка финансового профиля «Самолета», в том числе оценка долговой нагрузки покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности. АКРА также снизило оценку субфактора «Сроки и условия реализации» на фоне того, как участились задержки ввода объектов.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «негативный» обусловлено несколькими рисками, реализация которых может дополнительно повлиять на кредитный профиль группы. Во-первых, фактором неопределенности выступают риски рефинансирования долга в 2027 г., когда «Самолету» предстоит пройти пик погашений. Из-за ограниченного доступа к публичному рынку капитала группе придется замещать рыночное финансирование банковскими кредитами. АКРА отметило, что текущих банковских лимитов достаточно для выполнения этих обязательств.

Вторым значимым риском может стать ужесточение условий выдачи семейной ипотеки, которое окажет более существенное давление на финансовые показатели. АКРА также закладывает в прогноз более медленную траекторию снижения ключевой ставки, что в совокупности приводит к ухудшению долговых метрик.

Ранее первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин на форуме «Настоящее – будущее» сообщил, что банк активно взаимодействует с группой компаний «Самолет» и со всеми кредиторами, которые с ней работают. Он заявил, что застройщик должен выйти на стабильную работу.

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