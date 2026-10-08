АКРА понизило кредитный рейтинг «Самолета» до BBB(RU)

Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «негативный» обусловлено несколькими рисками, реализация которых может дополнительно повлиять на кредитный профиль группы. Во-первых, фактором неопределенности выступают риски рефинансирования долга в 2027 г., когда «Самолету» предстоит пройти пик погашений. Из-за ограниченного доступа к публичному рынку капитала группе придется замещать рыночное финансирование банковскими кредитами. АКРА отметило, что текущих банковских лимитов достаточно для выполнения этих обязательств.