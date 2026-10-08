Сбербанк работает над стабильностью «Самолета»
Он заявил, что «Самолет» должен выйти на стабильную работу. Сейчас банк улучшает ситуацию, подчеркнул Ведяхин.
После его заявлений цена акций «Самолета» выросла на 6,5%. По состоянию на 13:11 мск они торгуются по 241 руб., прибавив 2,38% к закрытию предыдущего торгового дня.
17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости сообщил, что «Сбер» может поручить одной из своих структур управление частью бизнеса группы «Самолет». Скорее всего, банк получит контроль над кредитуемыми проектами. По словам одного из источников, это возможно в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором, условия пока обсуждаются.
24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб.
В тот же день группа пообещала выполнить все финансовые обязательства перед партнерами. В «Самолете» заявили, что компания погасила около 40% долга перед рекламными агентствами.