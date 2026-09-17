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Главная / Финансы /

Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет»

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сбербанк может поручить одной из своих структур управление частью бизнеса группы «Самолет», сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости. Скорее всего, банк получит контроль над кредитуемыми проектами.

По словам одного из источников, это возможно в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором, условия пока обсуждаются. Не исключается, что залогом станут активы бенефициаров группы, не связанные с «Самолетом».

Еще один источник сообщил, что обсуждается и вхождение банка в капитал дочерних структур девелопера, строящих ЖК на проектное финансирование госбанка. Такая практика уже была: банк Дом.РФ сам управлял завершением ЖК «Лампо» в Ленобласти из-за проблем «Петростроя». По словам собеседника издания, форма удобна обеим сторонам: кредитор контролирует операционные процессы, застройщик гарантирует передачу квартир покупателям.

Согласно финансовой отчетности «Самолета», опубликованной 31 июля, чистая прибыль группы компаний «Самолет» за первое полугодие 2026 г. по РСБУ составила 148,54 млн руб. Это почти в восемь раз меньше результата за аналогичный период 2025 г. Выручка составила 8,56 млрд руб., увеличившись на 31,2% г/г. Выросла прибыль от продаж – до 8,39 млрд руб. (+36,1%).

Кроме того, 24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб.

В тот же день группа пообещала выполнить все финансовые обязательства перед партнерами. В «Самолете» заявили, что компания погасила около 40% долга перед рекламными агентствами.

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