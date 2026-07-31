Чистая прибыль «Самолета» за первое полугодие по РСБУ уменьшилась в восемь раз

Чистый убыток девелопера «Самолет» по итогам 2025 г. по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. в предыдущем году. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19% год к году до 131 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.