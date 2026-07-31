Чистая прибыль «Самолета» за первое полугодие по РСБУ уменьшилась в восемь раз
Чистая прибыль группы компаний «Самолет» за первое полугодие по РСБУ составила 148,54 млн руб., что почти в восемь раз меньше результата того же периода. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка составила 8,56 млрд руб. Показатель вырос на 31,2% год к году. Выросла прибыль от продаж – до 8,39 млрд руб. (+36,1%). Доходы от участия в других организациях снизились в 19 раз – до 183 млн руб. Процентов к получению стало меньше на 40% – 9,96 млрд руб.
В мае «Самолет» допустил технический дефолт сразу по трем выпускам облигаций. Согласно информации НРД, эмитент не исполнил обязательства в установленный срок по 38-му купону облигаций серии 01, третьему купону серии БО-П19 и седьмому купону серии БО-П20. Плановая дата выплат приходилась на 4 мая, фактическое зачисление средств произошло только 5 мая.
Чистый убыток девелопера «Самолет» по итогам 2025 г. по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. в предыдущем году. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19% год к году до 131 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.