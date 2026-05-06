ГК «Самолет» задержал выплату по купонам трех выпусков облигаций
Группа компаний (ГК) «Самолет» нарушила срок по выплатам купонного дохода сразу по трем выпускам облигаций. Об этом свидетельствуют данные Национального расчетного депозитария (НРД).
Согласно информации НРД, эмитент не исполнил обязательства в установленный срок по 38-му купону облигаций серии 01, третьему купону серии БО-П19 и седьмому купону серии БО-П20. Плановая дата выплат приходилась на 4 мая, фактическое зачисление средств произошло только 5 мая. Технические дефолты были зафиксированы Московской биржей.
В пресс-службе компании сообщили, что платеж по купону на облигации в НРД был совершен 4 мая, но по техническим причинам деньги были зачислены в 01:05 и 01:34 мск, в ночь на 5 мая. В «Самолете» отметили, что группа строго следит и выполняет взятые обязательства. По словам компании, они держат ситуацию на контроле и все купонные платежи будут выплачены в установленный срок, 7 мая.
24 февраля по результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК «Самолет» подкомиссия Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. 4 февраля «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами.