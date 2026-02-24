Минфин не нашел проблем у «Самолета» в выполнении финобязательств

«Самолет» на межведомственной комиссии 24 февраля получил официальный ответ правительства на запрос о предоставлении государственной поддержки. Государственные органы проанализировали отчетность и результаты деятельности группы, подтвердив стабильность и устойчивость бизнес-модели, и установили, что компании не нужна прямая субсидия. Глава девелопера Анна Акиньшина добавила, что масштабы бизнеса и предоставленная «Самолетом» информация указывали, что по определенным пунктам письма стоит согласовать пул инструментов и специальных мер. Она уточнила, что группа во многом удовлетворила запрос и продолжает работу.