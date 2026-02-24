Минфин не нашел проблем у «Самолета» в выполнении финобязательств

Минфин не нашел проблем у «Самолета» в выполнении финобязательствКомпании рекомендовали продолжить работу с кредитными организациями
По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК «Самолет» подкомиссия Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. Об этом говорится в сообщении ведомства в Max.
Подкомиссия рекомендовала «Самолету» совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности.
«Самолет» 4 февраля попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях, писали «Ведомости». Деньги группа планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры были готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Девелопер официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.
Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая пояснила, что группа обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования, но не просила денег и не имеет «финансовой дыры». Она добавила, что, если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для застройщика.
«Самолет» на межведомственной комиссии 24 февраля получил официальный ответ правительства на запрос о предоставлении государственной поддержки. Государственные органы проанализировали отчетность и результаты деятельности группы, подтвердив стабильность и устойчивость бизнес-модели, и установили, что компании не нужна прямая субсидия. Глава девелопера Анна Акиньшина добавила, что масштабы бизнеса и предоставленная «Самолетом» информация указывали, что по определенным пунктам письма стоит согласовать пул инструментов и специальных мер. Она уточнила, что группа во многом удовлетворила запрос и продолжает работу.