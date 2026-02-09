В «Самолете» пояснили обращение к правительству за господдержкой

4 февраля сообщалось, что «Самолет» обратился в кабмин с просьбой предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа намерена направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Девелопер официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.