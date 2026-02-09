Газета
Главная / Инвестиции /

В «Самолете» пояснили обращение к правительству за господдержкой

Ведомости

Группа компаний «Самолет» обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования. Об этом заявила финансовый директор девелопера Нина Голубничая на конференц-колле с инвесторами.

«Мы просили субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет финансовой дыры», – подчеркнула Голубничая (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для компании.

4 февраля сообщалось, что «Самолет» обратился в кабмин с просьбой предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа намерена направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Девелопер официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.

После этого АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитным рейтингам «Самолета» и выпускам его облигаций. Кредитный рейтинг группы продолжает действовать на уровне A-(RU), прогноз «стабильный».

Инвестиционный банк «Синара» сообщил об отзыве на пересмотр рейтинга и целевой цены по акциям группы до момента, пока правительство не предпримет конкретные действия или девелопер не даст более внятных разъяснений об обращении за господдержкой.

