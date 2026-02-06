«Синара» отозвала на пересмотр рейтинг «Самолета»
Инвестиционный банк «Синара» принял решение отозвать на пересмотр рейтинг и целевую цену по акциям «Самолета» до момента, пока правительство не предпримет конкретные действия или девелопер не даст более внятные разъяснения о своем обращении за государственной поддержкой.
В «Синаре» указали, что обращение группы к премьер-министру Михаилу Мишустину за господдержкой может говорить о не лучшем финансовом положении девелопера и рисках, что предпринимаемые для его восстановления шаги негативно отразятся на оценке справедливой стоимости акционерного капитала. Эти риски сложно оценить на основе публичных данных.
4 февраля «Самолет» обратился в кабмин за господдержкой и попросил предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Средства группа собирается направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры застройщика готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене.
«Самолет» официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства. Финансовый директор девелопера Нина Голубничная подчеркнула, что менеджмент группы сфокусирован на повышении долгосрочной устойчивости и эффективности и использует все доступные инструменты для улучшения финансовой позиции.