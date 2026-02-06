«Синара» отозвала на пересмотр рейтинг «Самолета»

В «Синаре» указали, что обращение группы к премьер-министру Михаилу Мишустину за господдержкой может говорить о не лучшем финансовом положении девелопера и рисках, что предпринимаемые для его восстановления шаги негативно отразятся на оценке справедливой стоимости акционерного капитала. Эти риски сложно оценить на основе публичных данных.