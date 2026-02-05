«Самолет» объяснил обращение за господдержкой

По итогам 2025 г. группа сократила корпоративный долг на 28 млрд руб. и повысила долю обеспеченного долга с 71 до 78%, отмечается в пресс-релизе. По словам финансового директора «Самолета» Нины Голубничной, менеджмент группы сфокусирован на повышении долгосрочной устойчивости и эффективности и использует все доступные инструменты для улучшения финансовой позиции. Предоставление блок-пакета акций в качестве обеспечения – стандартный механизм для получения такого финансирования, добавила управленец.