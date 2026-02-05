«Самолет» объяснил обращение за господдержкой
Запрос группы «Самолет» в адрес правительства РФ был сделан с целью снижения финансовой нагрузки компании. Об этом сообщили в компании.
По итогам 2025 г. группа сократила корпоративный долг на 28 млрд руб. и повысила долю обеспеченного долга с 71 до 78%, отмечается в пресс-релизе. По словам финансового директора «Самолета» Нины Голубничной, менеджмент группы сфокусирован на повышении долгосрочной устойчивости и эффективности и использует все доступные инструменты для улучшения финансовой позиции. Предоставление блок-пакета акций в качестве обеспечения – стандартный механизм для получения такого финансирования, добавила управленец.
4 февраля «Самолет» обратился в правительство с просьбой предоставить компании 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги планируется направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами.