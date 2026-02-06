АКРА присвоило статус «под наблюдением» рейтингам «Самолета» и его облигаций
Кредитный рейтинг группы продолжает действовать на уровне A-(RU), прогноз «стабильный».
Агентство пояснило, что снятие статуса «под наблюдением» и повышение кредитного рейтинга может произойти в случае положительного решения правительства о предоставлении льготного финансирования, которое приведет к изменению кредитных метрик «Самолета». К снятию статуса «под наблюдением» и подтверждению рейтинга может привести отказ кабмина в предоставлении льготного финансирования при сохранении кредитных метрик группы.
Снятие статуса «под наблюдением» и понижение кредитного рейтинга может случиться, если правительство откажет компании в предоставлении льготного финансирования, а ее кредитные метрики ухудшатся.
4 февраля стало известно, что «Самолет» обратился в правительство за господдержкой и попросил предоставить группе 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Средства планируется направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры застройщика готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене.
На следующий день девелопер официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки со стороны государства. Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничная указала, что менеджмент группы сфокусирован на повышении долгосрочной устойчивости и эффективности и использует все доступные инструменты для улучшения финансовой позиции.