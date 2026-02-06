АКРА присвоило статус «под наблюдением» рейтингам «Самолета» и его облигаций

Агентство пояснило, что снятие статуса «под наблюдением» и повышение кредитного рейтинга может произойти в случае положительного решения правительства о предоставлении льготного финансирования, которое приведет к изменению кредитных метрик «Самолета». К снятию статуса «под наблюдением» и подтверждению рейтинга может привести отказ кабмина в предоставлении льготного финансирования при сохранении кредитных метрик группы.