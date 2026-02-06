Акции «Самолета» останутся под давлением после просьб о госпомощи

Акции «Самолета» останутся под давлением после просьб о госпомощиЭксперты по-разному оценили повторение такого же сценария среди других застройщиков
Акции «Самолета», одного из крупнейших российских девелоперов, перешли в зеленую зону на торгах 5 февраля после падения днем ранее: к окончанию основной сессии на Мосбирже бумага застройщика прибавляла 0,18%, торгуясь по 887,8 руб.
Вечером 4 февраля РБК написал, что «Самолет» обратился в правительство за господдержкой, с просьбой предоставить компании 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Сообщалось, что средства планируется направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры застройщика готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. На вечерней сессии акции «Самолета» резко снизились – сначала на 4,86%, а затем почти на 7%.
5 февраля девелопер официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки со стороны государства: это «соответствует рыночным практикам и диверсифицированному подходу компании к обеспечению долгосрочной устойчивости бизнеса, с учетом консервативного подхода к прогнозу макроэкономических параметров», говорится в сообщении «Самолета».
Что будет с «Самолетом»
В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль группы компаний «Самолет» по МСФО сократилась в 2,6 раза год к году до 1,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 21% – с 43 млрд руб. годом ранее до 52,1 млрд руб. Выручка компании составила 171 млрд руб. (170 млрд руб. составила выручка за аналогичный период 2024 г.). Валовая прибыль увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 65,1 млрд руб.
С 2024 г. «Самолет» смог снизить корпоративный долг на 28 млрд руб. Общая сумма обязательств девелопера составляет 952,9 млрд руб. (годом ранее было 908,4 млрд руб.). Группа смогла повысить долю обеспеченного долга с 71% на конец 2024 г. до 78% к концу 2025 г. В целях повышения устойчивости компания точечно реализует свой земельный банк (составляет 41,5 млн кв. м), монетизирует непрофильные активы, а также придерживается взвешенного подхода к запуску новых проектов, исходя из их рентабельности и востребованности в котлах спроса, говорится в сообщении «Самолета».
Аналитик «Финама» Никита Бороданов считает, что такое снижение корпоративного долга является показателем грамотной антистресс-стратегии управления рисками компании. Господдержка, продолжает он, может заметно снизить долговую нагрузку «Самолета», даст дополнительные ресурсы для финансирования текущих и новых проектов, снизит вероятность кассовых разрывов и повысит доверие кредиторов и инвесторов. По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе она будет способствовать стабилизации динамики акций и облигаций компании. Сейчас чистый долг компании составляет более 350 млрд руб., из которых 100 млрд – это долг по облигациям.
Бороданов считает, что риск дефолта по облигациям «Самолета» невысокий, поскольку компания обслуживает долг своевременно, а рейтинги сохраняют инвестиционный уровень, хотя недавно он и был снижен. Основные риски ожидаются при ухудшении рыночной ситуации или в случае неграмотного управления долговой нагрузкой и при отсутствии сокращения и замедления инвестпрограммы, добавил он.
Новость о просьбе о господдержке – это сигнал о том, что у компании реальные финансовые проблемы, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Падение акций же, по его словам, отражает опасения инвесторов, что помощь может быть частичной, затянется по времени или потребует существенной доли капитала в обмен на деньги.
Сейчас в БКС видят два сценария развития событий. Негативный предполагает, что менеджмент обратился за государственной поддержкой из-за опасений по поводу спроса на фоне ужесточения условий семейной ипотеки, отмечает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Артем Перминов. Кроме того, текущая ликвидность земельного банка, особенно там, где в ближайшее время не ожидается значительного притока средств от сдачи объектов, не позволяет стабильно обслуживать долг, взятый для покупки этих участков, особенно при высоких процентных ставках. В этой ситуации возможны различные последствия для акционеров, включая необходимость проведения дополнительной эмиссии, если государство откажет в поддержке, говорит Перминов.
Позитивный сценарий – менеджмент «Самолета» использует обращение за поддержкой как способ снизить долговую нагрузку, говорит Перминов: правительство, ужесточая условия льготной ипотеки и отменяя мораторий на штрафы за задержку сдачи проектов, может помочь компании улучшить ликвидность. В таком случае, говорит аналитик БКС, поддержка государства может оказаться позитивной как для держателей облигаций, так и для акционеров, поскольку снизит давление со стороны процентных расходов. В пользу этого варианта, по мнению Перминова, говорит то, что компания значительно повысила цены на квартиры, продаваемые в ноябре – декабре, а также дефицит предложений в массовом сегменте в Московском регионе в этом году.
Чернов предполагает, что в ближайшие недели акции «Самолета», скорее всего, останутся волатильными. Если появятся конкретные соглашения с государством, фиксированные условия поддержки, а также четкий план по графикам сдачи объектов и финансированию проектов, тогда давление может уменьшиться и котировки стабилизируются. Если такой ясности не будет, возможно дальнейшее снижение, особенно на фоне высокой ключевой ставки и слабого спроса на ипотеку, говорит аналитик. Акции «Самолета» остаются волатильными на фоне всего сектора, но при позитивном сценарии с господдержкой и сохранении контроля над долгом они способны показать умеренный рост вслед за улучшением ожиданий по доходности на 2026–2027 гг., говорит Бороданов.
Динамика акций «Самолета», вероятно, останется сдержанной в ожидании официальных заявлений правительства, конкретных решений и развернутых комментариев менеджмента, ожидает старший аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина. По ее словам, операционные итоги и цели на 2026 г. не вызвали вопросов. И многие участники рынка понимают, что у компании есть защитные характеристики в инвестиционном кейсе, например большой земельный банк, которым менеджмент управляет, в том числе через монетизацию.
Что будет с другими девелоперами
В «БКС мир инвестиций» не ожидают повторения сценария «Самолета» среди других застройщиков. Перминов объясняет это тем, что у других компаний сильно ниже долговая нагрузка, а у ПИК, например, большой объем денежных средств на балансе. По данным МСФО ПИК за первое полугодие 2025 г., денежные средства компании превышают 228 млрд руб. при общих активах в размере 1,7 трлн руб. – у «Самолета» 26,5 млрд руб. при активах 1 трлн руб.
Кроме того, по оценкам БКС, у других застройщиков активы, которые обеспечивают долг, находятся в гораздо более высокой стадии готовности, чем земельный банк «Самолета». Также у группы ЛСР и «Эталона» гораздо меньшая доля ипотечных продаж и фокус на более высокие сегменты жилья, а значит, меньшая чувствительность к потенциальному сжатию спроса при ужесточении условий льготной ипотеки, отмечает Перминов. У «Самолета» доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 65% в 2025 г., у «Эталона» не превышала 35%, а у ЛСР была 49% за январь – сентябрь.
Планы «Самолета»
Чернов из Freedom Finance считает, что новость о поддержке «Самолета» создает риск прецедента – если государство пойдет на крупный стабилизационный пакет для компании, другие девелоперы могут последовать за ним с аналогичными запросами. Вместе с этим, продолжает эксперт, реакция властей будет зависеть от их оценки рисков для рынка жилья в целом и бюджета. Если правительство примет решение о предоставлении ограниченной поддержки «Самолету» или ее вовсе не последует, компании с высокими долговыми нагрузками и без стратегических проектов столкнутся с реальными рисками замедления строительства, сокращения новых запусков и давления на ликвидность, считает аналитик. По мнению Чернова, такой исход может усилить консолидацию в отрасли вокруг крупных игроков с государственным участием или доступом к дешевому капиталу.
В целом, говорит Чернов, текущий сигнал от рынка и реакция властей показывают, что сектор девелопмента находится под давлением высокой стоимости заимствований, спада покупательской активности и необходимости устойчивого финансирования. На фоне этих структурных факторов перспективы остальных застройщиков зависят от их балансовой устойчивости, структуры долга и способности адаптироваться к менее льготным условиям, заключил Чернов.
Новостной фон, отмечает Лукина, внес волатильность в ожидания по стройсектору. Вместе с тем ситуация у каждого застройщика особенная, и меры и способы поддержки различаются. Крупные застройщики более защищены, мелкие могут оказаться в зоне риска. Тем временем пик высокой ключевой ставки пройден, и многие неблагоприятные сценарии уже учтены в ценах публичных застройщиков.