Акции «Самолета» останутся под давлением после просьб о госпомощи

Чернов предполагает, что в ближайшие недели акции «Самолета», скорее всего, останутся волатильными. Если появятся конкретные соглашения с государством, фиксированные условия поддержки, а также четкий план по графикам сдачи объектов и финансированию проектов, тогда давление может уменьшиться и котировки стабилизируются. Если такой ясности не будет, возможно дальнейшее снижение, особенно на фоне высокой ключевой ставки и слабого спроса на ипотеку, говорит аналитик. Акции «Самолета» остаются волатильными на фоне всего сектора, но при позитивном сценарии с господдержкой и сохранении контроля над долгом они способны показать умеренный рост вслед за улучшением ожиданий по доходности на 2026–2027 гг., говорит Бороданов.