Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Самолет» погасил облигации серии БО-П13 на 15,2 млрд рублей

Ведомости

Группа компаний «Самолет» по итогам оферты погасила облигации серии БО-П13 на общую сумму в 15,2 млрд руб. из 24,5 млрд руб. всего выпуска.

Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая отметила, что после прохождения оферты целями группы на 2026 г. остаются оптимизация и снижение долговой нагрузки в рамках дальнейшего укрепления финансовой устойчивости компании.

19 января «Самолет» установил ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П13 на уровне 21% годовых. Трехлетний выпуск на 24,5 млрд руб. был размещен в феврале 2024 г. по ставке ежемесячного купона 14,75% годовых до оферты с исполнением 3 февраля 2026 г. Сбор заявок на покупку прошел с 23 по 29 января. Агентом по покупке выступил Совкомбанк.

В январе прошлого года «Самолет» запустил программу по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. На реализацию программы группа планировала выделить до 10 млрд руб.

«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России. В активной стройке у компании находится 4,75 млн кв. м, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Земельный банк группы составляет 46,5 млн кв. м.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её