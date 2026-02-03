«Самолет» погасил облигации серии БО-П13 на 15,2 млрд рублей

19 января «Самолет» установил ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П13 на уровне 21% годовых. Трехлетний выпуск на 24,5 млрд руб. был размещен в феврале 2024 г. по ставке ежемесячного купона 14,75% годовых до оферты с исполнением 3 февраля 2026 г. Сбор заявок на покупку прошел с 23 по 29 января. Агентом по покупке выступил Совкомбанк.