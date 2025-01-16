«Самолет» запустит программу по выкупу своих облигаций

До 4 февраля 2025 г. будет определена цена выкупа облигаций на основе информации из отправленных оферт. Из сообщения следует, что нынешние держатели ценных бумаг могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 г.