«Самолет» запустит программу по выкупу своих облигаций
Группа компаний «Самолет» запускает программу по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15, сообщили в компании.
На реализацию программы компания планирует направить до 10 млрд руб.
До 4 февраля 2025 г. будет определена цена выкупа облигаций на основе информации из отправленных оферт. Из сообщения следует, что нынешние держатели ценных бумаг могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 г.
Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает Совкомбанк. Он обеспечивает полное сопровождение процесса выкупа и взаимодействие с брокерами.
«Текущее соотношение доходности и риска по долговым инструментам "Самолета" делает данные инструменты привлекательными также с инвестиционной точки зрения», – рассказала финансовый директор компании Нина Голубичная.