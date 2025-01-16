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«Самолет» запустит программу по выкупу своих облигаций

Ведомости

Группа компаний «Самолет» запускает программу по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15, сообщили в компании.

На реализацию программы компания планирует направить до 10 млрд руб.

До 4 февраля 2025 г. будет определена цена выкупа облигаций на основе информации из отправленных оферт. Из сообщения следует, что нынешние держатели ценных бумаг могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 г.

Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает Совкомбанк. Он обеспечивает полное сопровождение процесса выкупа и взаимодействие с брокерами.

«Текущее соотношение доходности и риска по долговым инструментам "Самолета" делает данные инструменты привлекательными также с инвестиционной точки зрения», – рассказала финансовый директор компании Нина Голубичная.

Группа компаний «Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 4,87 млн кв. м. Акционерами «Самолета» являются экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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