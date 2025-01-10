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«Самолет» построит еще один крупный малоэтажный жилой комплекс

Группа приобрела долю в компании, владеющей почти 750 га рядом с Варшавским шоссе в новой Москве
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящее в ГК «Самолет» ООО «Самолет загородная недвижимость» стало победителем организованных структурой мэрии Москвы торгов по продаже 75% компании «Место для жизни». Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте столичного инвестиционного портала. Там же сказано, что других претендентов на долю в этой фирме не было. «Месту для жизни» принадлежат права на 64 земельных участка примерно на 750 га и 23 объекта недвижимости на 60 000 кв. м в поселении Щаповское в новой Москве, говорится в документах. Сумма сделки составит 4,05 млрд руб., что соответствует стартовой цене за этот актив. Представитель «Самолета» от комментариев отказался.

Девелопер может построить на площадке в Щаповском новый малоэтажный поселок не менее чем на 800 000 кв. м, знают два консультанта, работавших с компанией. По их словам, это будут как объекты индивидуального жилищного строительство (ИЖС) – коттеджи, таунхаусы, – так и многоквартирные дома, а также коммерческая и социальная инфраструктура. Инвестиции в такой проект директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев оценивает в 80–100 млрд руб. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев также говорит о 100 млрд руб. Несмотря на то что Щаповское находится довольно далеко от МКАД, загородный комплекс в таком месте будет пользоваться спросом у потребителей, считает он. Эксперт добавляет, что данный район обладает хорошей транспортной доступности благодаря близости к ЦКАД, а также Варшавскому и Калужскому шоссе. Кроме того, в этом месте благоприятная экологическая обстановка, хоть и без живописного природного ландшафта, соглашается управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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