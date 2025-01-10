«Самолет» построит еще один крупный малоэтажный жилой комплекс

Девелопер может построить на площадке в Щаповском новый малоэтажный поселок не менее чем на 800 000 кв. м, знают два консультанта, работавших с компанией. По их словам, это будут как объекты индивидуального жилищного строительство (ИЖС) – коттеджи, таунхаусы, – так и многоквартирные дома, а также коммерческая и социальная инфраструктура. Инвестиции в такой проект директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев оценивает в 80–100 млрд руб. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев также говорит о 100 млрд руб. Несмотря на то что Щаповское находится довольно далеко от МКАД, загородный комплекс в таком месте будет пользоваться спросом у потребителей, считает он. Эксперт добавляет, что данный район обладает хорошей транспортной доступности благодаря близости к ЦКАД, а также Варшавскому и Калужскому шоссе. Кроме того, в этом месте благоприятная экологическая обстановка, хоть и без живописного природного ландшафта, соглашается управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.