Главная / Инвестиции /

«Самолет» установил ставку купонов облигаций БО-П13 на уровне 21%

Ведомости

Группа компаний «Самолет» установила ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П13 на уровне 21% годовых.

Трехлетний выпуск на 24,5 млрд руб. был размещен в феврале 2024 г. по ставке ежемесячного купона 14,75% годовых до оферты с исполнением 3 февраля 2026 г. Сбор заявок на покупку состоится с 23 по 29 января этого года. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.

16 января 2025 г. «Самолет» объявил о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. На реализацию программы группа собиралась направить до 10 млрд руб.

«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в РФ. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у группы находится 4,75 млн кв. м. Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м.

