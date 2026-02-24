«Самолет» получил ответ правительства о мерах поддержки

9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая пояснила, что группа обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования, но не просила денег и не имеет «финансовой дыры». Она добавила, что если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для застройщика.