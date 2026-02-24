«Самолет» получил ответ правительства о мерах поддержки
Государственные органы проанализировали отчетность и результаты деятельности группы, подтвердив стабильность и устойчивость бизнес-модели, и установили, что компании не нужна прямая субсидия. Акиньшина добавила, что масштабы бизнеса и предоставленная «Самолетом» информация указывали, что по определенным пунктам письма стоит согласовать пул инструментов и специальных мер. Она уточнила, что группа во многом удовлетворила запрос и продолжает работу.
После ответа правительства о мерах поддержки котировки «Самолета» на торгах Московской биржи выросли на 2,1% и достигли 865 руб. за бумагу по состоянию на 17:25 мск.
4 февраля «Ведомости» писали, что «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен ее акционеры были готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене. Девелопер официально подтвердил обращение о возможном привлечении поддержки от государства.
9 февраля финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая пояснила, что группа обратилась к государству за поддержкой в части субсидирования, но не просила денег и не имеет «финансовой дыры». Она добавила, что если поддержка не будет оказана, это не станет катастрофой для застройщика.