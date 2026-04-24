«Самолет» получил чистый убыток в 2,29 млрд рублей за 2025 год
Выручка компании в прошлом году увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19% год к году до 131 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.
Корпоративный долг сократился на 21,5 млрд руб. и достиг 119,9 млрд руб. на 31 декабря 2025 г. Чистый корпоративный долг снизился до 112,2 млрд руб.
4 февраля «Самолет» обратился к правительству с просьбой предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги планировалось направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами. В обмен акционеры группы были готовы предоставить государству блокирующий пакет компании с правом обратного выкупа по новой цене.
24 февраля подкомиссия Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей по итогам заседания с участием банков – кредиторов «Самолета» решила, что у группы нет критических проблем. Ей рекомендовали работать над реализацией начатых проектов и принять меры по поддержанию финансовой стабильности.