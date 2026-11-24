12 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что торговая площадка планирует переход к торгам в формате 24/7 на фондовом и срочном рынках по согласованию с участниками. Тренд на круглосуточную доступность сервиса уже происходит, по словам Блохина, и является целевым состоянием.