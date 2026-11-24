Торги на Мосбирже не будут проводиться 28 и 29 ноября
Московская биржа напомнила, что 28 и 29 ноября дополнительная торговая сессия выходного дня на фондовом и срочном рынках проводиться не будет. Будут недоступны рынок СПФИ и отчитывание сделок ОТС.
В это время будет проходить релизное тестирование. Торговая площадка попросила отключить от торговых систем шлюзы и терминалы во избежание загрузки тестовых данных.
Мосбиржа также не будет проводить торги 31 декабря 2026 г. в связи с праздничным днем. В остальные рабочие дни декабря торги пройдут по стандартному расписанию.
12 июля старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что торговая площадка планирует переход к торгам в формате 24/7 на фондовом и срочном рынках по согласованию с участниками. Тренд на круглосуточную доступность сервиса уже происходит, по словам Блохина, и является целевым состоянием.