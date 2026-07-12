Мосбиржа может перейти на круглосуточный режим торгов

Тренд на круглосуточную доступность сервиса уже происходит, по словам Блохина, и это является целевым состоянием. Он подчеркнул, что биржа активно изучает вопрос расширения времени торгов. На основных рынках, ориентированных прежде всего на физических лиц, – фондовом и срочном – уже достаточно давно существуют вечерние сессии, что позволяет инвесторам совершать операции не только в стандартное дневное время, но и вечером.