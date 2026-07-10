Мосбиржа с 14 июля запустит торги фьючерсом на нефть WTI

С 9 июня Мосбиржа также начала торги мини-фьючерсами на курс доллара и евро к рублю. Размер лота по новым контрактам был уменьшен в 10 раз – до $100 и 100 евро соответственно, что позволило снизить требования к гарантийному обеспечению и расширить возможности инвесторов по хеджированию валютных рисков.