Мосбиржа с 14 июля запустит торги фьючерсом на нефть WTI
Московская биржа с 14 июля начнет торги фьючерсным контрактом на нефть марки WTI. Об этом сообщили представители торговой площадки.
Фьючерс базируется на легкой малосернистой нефти WTI, которая считается одним из ключевых ориентиров мирового товарного рынка. В Мосбирже отмечают, что новый контракт позволит инвесторам хеджировать ценовые риски, а также использовать арбитражные стратегии между фьючерсами на нефть WTI и Brent.
По словам управляющего директора рынка деривативов Московской биржи Марии Патрикеевой, интерес инвесторов к товарным производным инструментам продолжает расти. В первом полугодии 2026 г. почти 100 000 клиентов ежемесячно заключали сделки с фьючерсами на энергоносители, что на 52% больше, чем годом раньше.
Новый фьючерсный контракт будет торговаться под кодом WTI (WT). Базисным активом выступит нефть марки WTI, котировки будут в долларах США за баррель. Размер одного лота составит 10 баррелей, минимальный шаг цены – $0,01.
С 9 июня Мосбиржа также начала торги мини-фьючерсами на курс доллара и евро к рублю. Размер лота по новым контрактам был уменьшен в 10 раз – до $100 и 100 евро соответственно, что позволило снизить требования к гарантийному обеспечению и расширить возможности инвесторов по хеджированию валютных рисков.