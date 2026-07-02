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Главная / Инвестиции /

Коррекция взвинтила потенциал компаний нефтегазового сектора

В «Эйлере» улучшили ожидания почти по всем бумагам отрасли
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Коррекция на российском рынке увеличила потенциал роста акций и доходности компаний нефтегазового сектора, пишет старший аналитик «Эйлера» Андрей Полищук в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Эксперт повысил рекомендации до «покупать» по всем 10 бумагам отрасли, кроме привилегированных и обыкновенных акций «Башнефти»: по «префам» рекомендация «Эйлера» – «держать», по «обычке» – «продавать».

Основную сессию 1 июля индекс Мосбиржи завершил на отметке 2342,51 пункта. С начала года бенчмарк теряет 15,3%. Отраслевой индекс Мосбиржи металлов и добычи снизился за это время на 27,76% до 4681,12 пункта.

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