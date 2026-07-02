Коррекция взвинтила потенциал компаний нефтегазового сектора

Коррекция на российском рынке увеличила потенциал роста акций и доходности компаний нефтегазового сектора, пишет старший аналитик «Эйлера» Андрей Полищук в отчете, с которым ознакомились «Ведомости». Эксперт повысил рекомендации до «покупать» по всем 10 бумагам отрасли, кроме привилегированных и обыкновенных акций «Башнефти»: по «префам» рекомендация «Эйлера» – «держать», по «обычке» – «продавать».