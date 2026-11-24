Механизм выпуска облигаций для финансирования проектов технологического суверенитета прорабатывался с 2024 г. Банк России разрабатывал регулирование, позволяющее компаниям привлекать средства на более выгодных условиях и снижать нагрузку на капитал банков. В апреле 2023 г. правительство утвердило критерии таких проектов, а в июне ЦБ ввел понижающие коэффициенты для банков-кредиторов.