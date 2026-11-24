«Атомэнергопром» разместил первый выпуск облигаций технологического суверенитета
АО «Атомэнергопром» разместило дебютный выпуск облигаций серии 001Р-20 для финансирования проектов технологического суверенитета. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Объем выпуска составил 25 млрд руб., срок обращения – 3,5 года. По облигациям выплачивается ежеквартальный купон, ставка которого складывается из ключевой ставки ЦБ плюс 180 б. п.
Основной объем спроса сформировали банки, управляющие и страховые компании. В книге заявок участвовали и частные инвесторы. Повышенный интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить премию к ключевой ставке на 10 б. п. относительно первоначального ориентира.
Технические расчеты запланированы на 24 ноября. Агентом по размещению и консультантом по выпуску выступил Газпромбанк.
Полученные средства эмитент направит на финансирование проектов дочернего общества ГК «Росатом» – АО «Концерн Росэнергоатом». В частности, на строительство энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2 и энергоблоков № 2 и № 3 Курской АЭС-2. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 11 ноября опубликовало независимое заключение о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.
Механизм выпуска облигаций для финансирования проектов технологического суверенитета прорабатывался с 2024 г. Банк России разрабатывал регулирование, позволяющее компаниям привлекать средства на более выгодных условиях и снижать нагрузку на капитал банков. В апреле 2023 г. правительство утвердило критерии таких проектов, а в июне ЦБ ввел понижающие коэффициенты для банков-кредиторов.