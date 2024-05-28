Минэк хочет расширить список проектов по трансформации экономики РФ

19 марта «Ведомости» писали, что с 2025 г. в России планируется запустить пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов (сейчас он занял должность министра обороны РФ) объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые медицинские технологии». По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут: «Развитие беспилотной авиации» (фактически запущен с 2024 г.), «Развитие космической отрасли», «Атом и новые источники энергии», «Производство судов и судового оборудования», «Гражданская авиация», «Микроэлектроника», «Экономика данных», «Наука и университеты».