Минэк хочет расширить список проектов по трансформации экономики РФ
Статус таких проектов смогут получить инициативы в сфере импортозамещающей промышленности, электроэнергетики (в том числе возобновляемой), туризма, транспорта. Банк России разрабатывает необходимое регулирование, позволяющее этим проектам выпускать облигации под реализацию.
«Таксономия технологического суверенитета позволяет снизить нагрузку на капитал банков. Благодаря этому уже 12 крупных проектов в машиностроении, энергетике, науке получили доступ к льготному кредитованию», – цитирует издание первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.
По данным Минэка, общая сумма этих проектов превышает 264 млрд руб. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в апреле 2024 г. отмечала нехватку качественных проектов по ключевым направлениям таксономии.
Выпуск облигаций, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, позволит компаниям привлекать финансирование на более выгодных условиях и снизить зависимость от иностранных источников, считает первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. В ЦБ РФ считают, что в зависимости от значимости проекта и его кредитного качества надбавки риск-веса по облигациям могут быть снижены на 30–70% от их стандартной величины.
В рамках таксономии технологического суверенитета российские банки кредитуют проекты, направленные на импортозамещение и структурную адаптацию экономики. Критерии таких проектов в апреле 2023 г. утвердило правительство РФ, в начале июня Центральный банк ввел условия применения понижающих коэффициентов для банков – кредиторов проектов в рамках таксономии. Документ был разработан совместно Минэкономразвития РФ, ЦБ и ВЭБ.РФ.
19 марта «Ведомости» писали, что с 2025 г. в России планируется запустить пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов (сейчас он занял должность министра обороны РФ) объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые медицинские технологии». По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут: «Развитие беспилотной авиации» (фактически запущен с 2024 г.), «Развитие космической отрасли», «Атом и новые источники энергии», «Производство судов и судового оборудования», «Гражданская авиация», «Микроэлектроника», «Экономика данных», «Наука и университеты».