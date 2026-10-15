Поездки в сервисе Whoosh снизились на 5% за девять месяцев

Управленческая выручка выросла на 2%, а выручка на одну поездку – почти на 7%. В России и СНГ количество поездок сократилось на 7% при уменьшении парка на 12%. В Латинской Америке показатель вырос на 25% до 10,5 млн поездок. В III квартале прирост ускорился до 30%.