Поездки в сервисе Whoosh снизились на 5% за девять месяцев
За девять месяцев пользователи совершили 113 млн поездок на электросамокатах и электровелосипедах компании «Вуш холдинг» (Whoosh), что на 5% меньше год к году. Операционными результатами с «Ведомостями» поделился представитель компании.
Управленческая выручка выросла на 2%, а выручка на одну поездку – почти на 7%. В России и СНГ количество поездок сократилось на 7% при уменьшении парка на 12%. В Латинской Америке показатель вырос на 25% до 10,5 млн поездок. В III квартале прирост ускорился до 30%.
К концу сентября парк в Латинской Америке достиг 27 800 средств индивидуальной мобильности (СИМ) против 11 000 годом ранее. Компания объяснила пересмотр прогнозов более слабым спросом в России и медленным вводом самокатов в эксплуатацию в латиноамериканских странах. Ожидаемая рентабельность EBITDA кикшеринга составляет около 33%. Целевой показатель отношения чистого долга к EBITDA остается ниже 3х по итогам года.
«Мы видим, что спрос в России и СНГ восстанавливается медленнее наших первоначальных ожиданий, а ввод части флота в Латинской Америке занимает больше времени, чем мы планировали. Поэтому мы корректируем прогноз выручки и EBITDA на этот год», – заявил генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.
По итогам года компания ожидает выручку на уровне 13 млрд руб. и EBITDA – 4,3 млрд руб., что соответствует ожидаемой рентабельности EBITDA 33%. В «Вуш холдинге» сохраняют целевой ориентир отношения чистого долга к EBITDA ниже 3х по итогам года.
Чистый убыток «Вуш холдинга» за шесть месяцев 2026 г. составил 1,77 млрд руб., что на 6,7% ниже итога за аналогичный период в 2025 г. Выручка достигла отметки в 5,56 млрд руб. (+4%). EBITDA кикшеринга выросла на 43% – до 1,44 млрд руб., а рентабельность по показателю составила 26% (+7 п. п.).
В июле Whoosh планировал получить в 2026 г. 14 млрд руб. выручки и более 4,5 млрд руб. EBITDA.