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Главная / Инвестиции /

Whoosh погасил второй выпуск облигаций на 4 млрд рублей

Ведомости

Whoosh (ПАО «ВУШ холдинг») исполнили обязательства по второму выпуску облигаций на 4 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Холдинг выплатил тело долга и купоны в полном объеме. Следующее погашение ему предстоит совершить в августе 2027 г.

В Whoosh отметили, что действуют в рамках «Стратегии эффективности» и поделились финансовыми целями на 2026 г. По плану кикшеринга, выручка должна достичь 14 млрд руб., показатель EBITDA – более 4,5 млрд, а рентабельность по EBITDA – выше 30%. Соотношение чистого долга к EBITDA должно выйти ниже трех.

В 2025 г. чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократился до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).

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