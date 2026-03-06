Газета
Чистый убыток Whoosh по МСФО достиг 2,9 млрд рублей

Чистый убыток кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб., следует из отчетности на сайте сервиса.

Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократился до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).

В III квартале 2025 г. выручка ПАО «Вуш холдинг» (оператор кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга по МСФО сократилась на 13% за такой же период 2024 г. и составила 5,4 млрд руб. Компания отмечала, что динамика отражает изменения сезонной структуры спроса и рост доли более коротких транспортных поездок. Количество поездок также снизилось на 3% год к году в тот период.