Чистый убыток Whoosh по МСФО достиг 2,9 млрд рублей

В III квартале 2025 г. выручка ПАО «Вуш холдинг» (оператор кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга по МСФО сократилась на 13% за такой же период 2024 г. и составила 5,4 млрд руб. Компания отмечала, что динамика отражает изменения сезонной структуры спроса и рост доли более коротких транспортных поездок. Количество поездок также снизилось на 3% год к году в тот период.