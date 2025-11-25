Выручка «Вуш холдинга» от услуг кикшеринга в III квартале упала на 13%
В компании пояснили, что динамика отражает изменения сезонной структуры спроса и рост доли более коротких транспортных поездок. Число поездок сократилось на 3% год к году. В Латинской Америке выручка за III квартал увеличилась на 98% по сравнению с годом ранее.
Показатель EBITDA кикшеринга снизился на 28,1% до 2,7 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 49,8% против 60,3% в прошлом году. Чистая прибыль за квартал сократилась в 3,6 раза и достигла 730 млн руб. Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 3,59х против 1,22х за аналогичный период 2024 г.
27 октября финансовый директор «Вуш холдинга» Александр Синявский сообщил, что менеджмент компании ожидает, что совет директоров не будет рекомендовать выплату дивидендов в 2025 г. Он напомнил, что по дивполитике в случае, если чистый долг/EBITDA превышает 2,5х, то целевая сумма дивидендов равняется нулю.
В августе стало известно о сокращении общего количества поездок Whoosh за первое полугодие 2025 г. до 56,5 млн шт. (-10%). Тогда же был зафиксирован рост общего числа СИМ до 240 100 (+19% год к году). Сервис получил 1,9 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 259 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 14,8% до 5,4 млрд руб. Представители оператора кикшеринга ожидали, что выручка компании за этот год упадет от 5 до 15%, или примерно до 12,2–13,6 млрд руб.