Выручка «Вуш холдинга» от услуг кикшеринга в III квартале упала на 13%

В августе стало известно о сокращении общего количества поездок Whoosh за первое полугодие 2025 г. до 56,5 млн шт. (-10%). Тогда же был зафиксирован рост общего числа СИМ до 240 100 (+19% год к году). Сервис получил 1,9 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 259 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 14,8% до 5,4 млрд руб. Представители оператора кикшеринга ожидали, что выручка компании за этот год упадет от 5 до 15%, или примерно до 12,2–13,6 млрд руб.