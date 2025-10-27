Менеджмент «Вуш холдинга» не ожидает выплаты дивидендов в 2025 году
Менеджмент ПАО «Вуш Холдинг» (оператор кикшеринга Whoosh) ожидает, что совет директоров не станет рекомендовать выплату дивидендов в 2025 г. Об этом заявил финансовый директор компании Александр Синявский в ходе конференции Smart-Lab.
«По дивполитике, напомню, что если у нас чистый долг/EBITDA превышает 2,5х, то целевая сумма дивидендов равняется нулю. У нас сейчас как раз такая ситуация», – подчеркнул Синявский (цитата по «Интерфаксу»).
В августе Whoosh сообщила о сокращении общего количества поездок по итогам первого полугодия 2025 г. до 56,5 млн шт. (-10%). Тогда же был зафиксирован рост общего числа СИМ до 240 100 (+19% год к году). За отчетный период сервис получил 1,9 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 259 млн руб. годом ранее. Выручка сократилась год к году на 14,8% до 5,4 млрд руб.
Представители Whoosh прогнозировали, что выручка компании по итогам текущего года снизится от 5 до 15%, или примерно до 12,2–13,6 млрд руб.
Согласно отчету компании по МСФО, число поездок по России за январь – сентябрь 2025 г. снизился на 7% до 118,5 млн. В то же время парк самокатов, наоборот, вырос на 15% до 245 300 единиц, писали «Ведомости».