Whoosh за полгода уменьшил миллиардный чистый убыток на 6,7%

Выход на Латинскую Америку способствует росту акций компании. После новости о том, что самокаты Whoosh появились в Мехико, котировки на Мосбирже подорожали на 5,05% до 68,04 руб. В самой компании отмечали, что Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, – высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой.