Whoosh за полгода уменьшил миллиардный чистый убыток на 6,7%
Чистый убыток ПАО «ВУШ холдинг» (сервис кикшеринга Whoosh) за шесть месяцев 2026 г. составил 1,77 млрд руб., что на 6,7% ниже итога за аналогичный период в 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Выручка достигла отметки в 5,56 млрд руб. (+4%). Выручка кикшеринга отдельно в странах Латинской Америки составила 1,13 млрд руб. (+22%). EBITDA кикшеринга выросла на 43% – до 1,44 млрд руб., а рентабельность по показателю составила 26% (+7 п. п.). Компания заявила, что оптимизировала ремонтные процессы и усилила контроль затрат на восстановление флота.
Соотношение чистого долга на EBITDA за 12 месяцев составил 3,4х против 3,0х годом ранее.
16 июля в компании сообщили, что Whoosh сократил количество поездок в России и СНГ на 3% в первом полугодии 2026 г. Решение связано с плановым перераспределением части флота на более маржинальные рынки Латинской Америки. На южноамериканском континенте Whoosh, напротив, нарастил число поездок на 23%.
Выход на Латинскую Америку способствует росту акций компании. После новости о том, что самокаты Whoosh появились в Мехико, котировки на Мосбирже подорожали на 5,05% до 68,04 руб. В самой компании отмечали, что Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, – высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой.