Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,493+0,46%KAZT250,4-4,43%OKEY40,13-0,45%IMOEX2 051,1-2,88%RTSI828,85-2,88%RGBI111,04-1,06%RGBITR743,17-1%
Главная / Бизнес /

Whoosh сократил количество поездок в России и СНГ на 3% с начала 2026 года

Ведомости

Сервис кикшеринга Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») сократил количество поездок в России и СНГ на 3% в первом полугодии 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Сокращение произошло на фоне заметного уменьшения парка более чем на 6%, связанного с плановым перераспределением части флота на более маржинальные рынки Латинской Америки. На южноамериканском континенте Whoosh, напротив, нарастил число поездок на 23%.

В регионе количество самокатов на конец периода увеличилось более чем в два раза, а число зарегистрированных аккаунтов выросло на 81%. Количество локаций присутствия возросло более чем вдвое. Объем флота в регионе достигнет как минимум 30 000 самокатов в 2026 г.

Согласно отчетности Whoosh по МСФО за 2025 г., чистый убыток компании составил 2,9 млрд руб. Выручка Whoosh тогда сократилась на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. 

Выход на Латинскую Америку способствует росту акций компании. После новости о том, что самокаты Whoosh появились в Мехико, котировки на Мосбирже подорожали на 5,05% до 68,04 руб. В самой компании отмечали, что Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, – высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её