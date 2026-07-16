Whoosh сократил количество поездок в России и СНГ на 3% с начала 2026 года

В регионе количество самокатов на конец периода увеличилось более чем в два раза, а число зарегистрированных аккаунтов выросло на 81%. Количество локаций присутствия возросло более чем вдвое. Объем флота в регионе достигнет как минимум 30 000 самокатов в 2026 г.