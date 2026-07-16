Whoosh сократил количество поездок в России и СНГ на 3% с начала 2026 года
Сервис кикшеринга Whoosh (ПАО «Вуш холдинг») сократил количество поездок в России и СНГ на 3% в первом полугодии 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Сокращение произошло на фоне заметного уменьшения парка более чем на 6%, связанного с плановым перераспределением части флота на более маржинальные рынки Латинской Америки. На южноамериканском континенте Whoosh, напротив, нарастил число поездок на 23%.
В регионе количество самокатов на конец периода увеличилось более чем в два раза, а число зарегистрированных аккаунтов выросло на 81%. Количество локаций присутствия возросло более чем вдвое. Объем флота в регионе достигнет как минимум 30 000 самокатов в 2026 г.
Согласно отчетности Whoosh по МСФО за 2025 г., чистый убыток компании составил 2,9 млрд руб. Выручка Whoosh тогда сократилась на 13%, достигнув 12,46 млрд руб.
Выход на Латинскую Америку способствует росту акций компании. После новости о том, что самокаты Whoosh появились в Мехико, котировки на Мосбирже подорожали на 5,05% до 68,04 руб. В самой компании отмечали, что Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, – высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой.