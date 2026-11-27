МГКЛ допустила пятый фактический дефолт
ПАО «МГКЛ» допустило дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии 001РS-01. Об этом сообщается на ленте раскрытия.
Дефолт наступил 25 ноября. Эмитент не выплатил 19,7 млн руб.
У МГКЛ насчитывается уже пять дефолтов. Помимо указанного, компания не исполнила обязательства по облигациям серий 001Р-07, 001PS-02, 001Р-06, 001PS-03.
19 ноября представитель владельцев биржевых облигаций МГКЛ выпуска 001PS-02 Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию с требованием погасить долг в размере 20,14 млн руб. Дата исполнения обязательства была 1 ноября, но из-за нерабочего дня выплата должна была быть произведена в первый рабочий день – 2 ноября. 24 ноября Первоуральскбанк направил еще одну досудебную претензию. Она касается неисполнения МГКЛ обязательств по выплате купона облигаций серии 001PS-03 на 13,47 млн руб.
20 ноября МГКЛ сообщила, что перечислила деньги на выплату купонного дохода по конвертируемым облигациям серии СО-001. Размер выплаты составил 2,59 млн руб.