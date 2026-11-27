19 ноября представитель владельцев биржевых облигаций МГКЛ выпуска 001PS-02 Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию с требованием погасить долг в размере 20,14 млн руб. Дата исполнения обязательства была 1 ноября, но из-за нерабочего дня выплата должна была быть произведена в первый рабочий день – 2 ноября. 24 ноября Первоуральскбанк направил еще одну досудебную претензию. Она касается неисполнения МГКЛ обязательств по выплате купона облигаций серии 001PS-03 на 13,47 млн руб.