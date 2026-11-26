Чтобы сдать тест, нужно ответить минимум на семь вопросов. У инвестора есть по две попытки в день, но вопросы во второй раз будут уже другие. Участникам рынка запрещается раскрывать клиентам правильные ответы. Успешно пройденное тестирование действительно год. Срок может отсчитываться как со дня проверки знаний, так и с момента последней сделки.