Банк России утвердил первые стандарты для тестов по криптовалютам
Банк России утвердил первые базовые стандарты с правилами тестирования для инвесторов, которые будут покупать криптовалюту через российского брокера или криптообменник. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Проверять знания придется как неквалифицированным, так и квалифицированным инвесторам. Тест содержит восемь вопросов из разных тематических блоков. Они касаются регулирования рынка криптовалют, особенностей разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисков блокировки операций и волатильности курса цифровой валюты.
Чтобы сдать тест, нужно ответить минимум на семь вопросов. У инвестора есть по две попытки в день, но вопросы во второй раз будут уже другие. Участникам рынка запрещается раскрывать клиентам правильные ответы. Успешно пройденное тестирование действительно год. Срок может отсчитываться как со дня проверки знаний, так и с момента последней сделки.
Банк России напомнил, что неквалифицированным инвесторам доступен только ограниченный перечень криптовалют и в пределах не более 300 000 руб. в год через одного посредника.
С 22 ноября российские биржи получили право проводить организованные торги криптовалютами. Для начала операций площадки должны были предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Соответствующее указание Минюст РФ зарегистрировал 11 ноября.