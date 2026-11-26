«Россети» зафиксировали объем размещения флоатера на уровне 35 млрд рублей
При открытии заявок на флоатер ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 150 б.п. В финале он снизился до 135 б.п. Срок обращения флоатера – 1200 дней или 3,3 года. Купон будет выплачиваться ежемесячно. Его размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки плюс спред.
Организаторами указаны ВБРР, ИК «Велес Капитал», Газпромбанк, банк «Дом.РФ», МКБ, «МТС банк», «Озон банк», Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк и «Т-банк», агент – Sber CIB. Техническое размещение состоится 30 ноября.
6 апреля «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО «Россети» на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу стабильный. Рейтинг был присвоен с порядком оценки внешнего влияния на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры государства через Росимущество.