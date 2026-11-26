При открытии заявок на флоатер ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 150 б.п. В финале он снизился до 135 б.п. Срок обращения флоатера – 1200 дней или 3,3 года. Купон будет выплачиваться ежемесячно. Его размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки плюс спред.